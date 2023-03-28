"Моя жена сидит": Бондарчук выступил с внезапным заявлением о пропаже Андреевой

Слухи о проблемах в отношениях звезд ходят давно

Федор Бондарчук и Паулина Андреева редко выходят вместе в свет. Супруга режиссера после рождения ребенка практически перестала появляться на публике, пока ее муж в одиночку ходил на различные премьеры. Из-за этого начали ходить слухи о проблемах в браке знаменитостей.

Некоторые даже стали заявлять, что очень скоро Бондарчука и Андрееву ждет развод. По версии экспертов, между артистами уже давно нет теплых отношений, а брак держится только на ребенке. При этом сами звезды слухи о разводе никак не комментируют.

Сейчас Бондарчук и Андреева вместе готовятся к премьере совместного сериала "Актрисы". Режиссер снял его по сценарию своей супруги. На этом фоне они появились вместе во время учреждения Премии Художественного театра. Сперва их заметили в холле перед награждением, однако после Паулина неожиданно пропала от взгляда репортеров. Журналисты утверждают, что актриса в последнее время старается не попадаться в объективы фотокамер.

Во время церемонии Федор Бондарчук решил выступить с внезапным заявлением о пропаже Андреевой. Он объяснил, где сейчас находится его возлюбленная.

"Моя жена сидит там – на галерке", – сообщил он.

СМИ утверждают, что в последнее время Паулина Андреева перестала принимать все приглашения на светские мероприятия. Звезда делает лишь редкие исключения ради супруга, скрывая все, что происходит в их семействе от общественного взгляда.