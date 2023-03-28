Пригожин готовится к спешному побегу из России после скандала

Продюсер надеется, что все еще можно уладить

Опубликованная аудиозапись предполагаемого разговора между Иосифом Пригожиным и Фархадом Ахмедовым нанесла колоссальный удар по репутации знаменитости. Он попытался объяснить произошедшее нацеленной на него дезинформацией, цель которой – опорочить репутацию. Однако многие полагают, что беседа не является фейком.

На этом фоне появились слухи, что Пригожин опасается серьезных проблем в стране для себя и своей супруги Валерии, которая может невольно пострадать из-за скандала. Источники утверждают, что уже сейчас решается вопрос об отмене концертов артистки в России. В апреле у нее запланировано грандиозное выступление в "Крокусе" в честь 55-летнего юбилея.

Пригожин не понимает, как ему дальше поступать в сложившейся ситуации. По словам осведомителей, он пытается действовать сразу в двух направлениях. Продюсер пытается выйти на контакт с администрацией президента, чтобы как-то урегулировать свою проблему. С другой стороны – он продумывает план, как срочно продать все свое имущество в России, готовясь к спешному побегу после скандала.

В "слитом" телефонном разговоре вероятный Пригожин рассказывал, что пока не продавал жилье в Великобритании и Швейцарии, однако его собеседник Ахмедов советовал скорее избавляться от лондонской недвижимости, поскольку страна стала крайне токсичной для российских граждан – заморозить все могут в любой момент по выдуманным основаниям.

После публикации записи россияне заявили, что оставаться в России Иосифу Пригожину точно нельзя. Они посоветовали ему бежать из страны и как можно скорее.