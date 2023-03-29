"Секс на лестнице": Асмус грубо унизили на глазах сотни очевидцев

"Секс на лестнице": Асмус грубо унизили на глазах сотни очевидцев
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушке досталось за вульгарное поведение

Громкий скандал разгорелся вокруг знаменитой российской актрисы Кристины Асмус. Как известно, девушка не страдает от ложной скромности и регулярно эпатирует публику откровенным контентом и разбитным поведением. Как оказалось, некоторым такие выходки артистки не по душе.

Оскорбленный до глубины души мужчина высказал звезде все, что он о ней думает, прямо во время спектакля. Стоит отметить, что роль у Кристины была весьма пикантной. В момент, когда терпение зрителя не выдержало, девушка имитировала бурную страсть с партнером по сцене на лестнице.

Неожиданно мужчина громко выкрикнул с места нецензурное слово, которое подразумевает, что он считает Асмус женщиной с низкой социальной ответственностью.

Нужно отдать должное актерскому профессионализму знаменитости. Кристина не стала реагировать на смачный выкрик, а продолжила на все 100 процентов отдаваться постельной сцене, которой, по всей видимости, была очень увлечена.

Позже Кристина заявила, что была слишком погружена в происходящее, чтобы обращать внимание на посторонние звуки.

"У меня был секс на лестнице в этот момент", – объяснила свою невнимательность актриса.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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