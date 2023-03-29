Стихоплет продолжает упражняться в поэзии

Дмитрий Назаров некогда пользовался безграничной любовью российского зрителя. Все изменилось после того, как выяснилось, что артист – ярый сторонник киевского режима и всей душой ненавидит родное государство. Актер договорился до того, что против него возбудили административку по факту дискредитации Армии России. Ответ звезды не заставил ждать.

Судя по всему, Назаров считает себя частью творческой элиты и старается доказать это регулярным выпуском новых стихотворений. Прискорбно, что практически все стишки Дмитрия полны злобы по отношению к России и ее жителям.



Звезда популярного в свое время телесериала "Кухня" посчитал остроумным ответить на решение российских правоохранителей возбудить дело очередным похабным стишком. В стихотворной форме артист объявил, что армия нашей страны не нуждается в защите.

"Вы удивительно неправы в желанье армию спасать. Она – защитница державы, ее не надо защищать", – пафосно объявил актер.

К слову, недавно Назаров оказал медвежью услугу своему товарищу по сцене и тезке Дмитрию Нагиеву. Артист снова поднял тему с Нагиевым, появившемся на публике в цветах украинского флага.

