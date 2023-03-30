"Страшные вещи творились": Долина резко высказалась об СССР

Певица рассказала о непростых временах

Для того, чтобы стать знаменитым в современное время, обладать большим талантом не нужно, считает артистка Лариса Долина. Другое дело, по ее словам, было в советское время, когда получить популярность было практически невозможно.

Долина рассказала, что в годы Советского Союза существовало заблуждение, что для получения эфирного времени на ТВ или радио было важно выиграть на музыкальном конкурсе. В какой-то степени, это так, однако можно было пойти более простым путем – просто понравиться музыкальному редактору.

"Там такие были интриги сложные были, страшные вещи творились", – резко высказалась Долина об СССР.

Сейчас, по ее словам, правила игры изменились, и для того, чтобы стать звездой, обладать талантом не обязательно – достаточно понравиться какому-то продюссеру. К тому же, требования публики к музыкальному контенту с годами изменились.

Лариса Долина утверждает, что иногда не понимает, как тот или иной современный артист становится знаменит, и периодически скучает по советским худсоветам, которые цензурировали творчество.

Ранее Долина угодила в скандал. Зрителей "Трех аккордов" возмутило то, как певица смотрится в качестве члена жюри. Они захотели прогнать ее с передачи как можно скорее.