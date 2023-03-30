"Страшные вещи творились": Долина резко высказалась об СССР

"Страшные вещи творились": Долина резко высказалась об СССР
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала о непростых временах

Для того, чтобы стать знаменитым в современное время, обладать большим талантом не нужно, считает артистка Лариса Долина. Другое дело, по ее словам, было в советское время, когда получить популярность было практически невозможно.

Долина рассказала, что в годы Советского Союза существовало заблуждение, что для получения эфирного времени на ТВ или радио было важно выиграть на музыкальном конкурсе. В какой-то степени, это так, однако можно было пойти более простым путем – просто понравиться музыкальному редактору. 

"Там такие были интриги сложные были, страшные вещи творились", – резко высказалась Долина об СССР.

Сейчас, по ее словам, правила игры изменились, и для того, чтобы стать звездой, обладать талантом не обязательно – достаточно понравиться какому-то продюссеру. К тому же, требования публики к музыкальному контенту с годами изменились. 

Лариса Долина утверждает, что иногда не понимает, как тот или иной современный артист становится знаменит, и периодически скучает по советским худсоветам, которые цензурировали творчество.

Ранее Долина угодила в скандал. Зрителей "Трех аккордов" возмутило то, как певица смотрится в качестве члена жюри. Они захотели прогнать ее с передачи как можно скорее. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вытащили на сушу: что обнаружили рядом с местом подрыва "Северного потока" – фото

Объект изучают эксперты

Россия начала сжигать технику НАТО с помощью лазера

Точное целеуказание позволяет артиллерии бить без малейшего промаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей