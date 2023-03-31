Артист привлекает все больше внимания

Валерий Меладзе совсем недавно пользовался огромной популярностью в нашей стране. Артист собирал целые залы, на его концерты ходили толпы восторженных фанатов. Все изменилось после старта специальной военной операции по денацификации киевского режима. Певец несколько раз поддержал руководство Украины, а также просил не называть его российским исполнителем. Теперь Валерий угодил в новый скандал.



Его персона весьма заинтересовала руководителя Федерального проекта по безопасности Виталия Бородина. По мнению активиста, очевидна связь звезды с заокеанскими спонсорами. Когда удастся установить контакты Меладзе с кураторами из западных стран, он навсегда потеряет российскую эстраду.

"Думаю, в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование", – подчеркнул Бородин.

Активист добавил, что страна переживает сложное время, в такой момент нужно решительно избавляться от внутренних русофобов.



К слову, ранее был разоблачен план братьев Меладзе по разгрому российского шоу-бизнеса.

