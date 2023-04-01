"Пыль блатная": Норкина облил грязью на НТВ вернувшийся из спецоперации гость

Ведущий вышел из себя после слов оппонента

Телеведущий Андрей Норкин поскандалил в эфире "Места встречи" с российским рэпером Птахой (Давидом Нуриевым) из-за вопросов о ролике, снятом артистом в зоне спецоперации.

В марте Нуриев инсценировал перестрелку на полигоне, представив всю историю как попадание под огонь украинских боевиков. Некоторое время Птаха не выходил на связь, а затем объявил, что таким же образом пиарятся те, кто снимает кадры на "фронте", чтобы попиариться. Этому ролику и был посвящен сюжет "Места встречи".

Сам Давид обвинил во всем редакторовом и ведущих, заявив, что те "перевернули факты" и выложили неполный ролик. Норкин же предложил рэперу все споры решить в суде.

"Что раскудахтались? Блатная пыль на ушах, что ли?" – ответил рэпер.

В ответ Норкин заявил, что оппонент не может на него подать в суд из опасений проиграть – а затем назвал Птаху трусом.

Закончилась грызня тем, что Андрей попросил отключить дорогому гостю отключить микрофон. Птаха, однако, к тому моменту уже забыл о существовании микрофона и продолжал фонтанировать эмоциями. Наконец, он покинул студию, назвав передачу "цирком".

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