"Какой позор!": россияне требуют выгнать Якубовича с "Поля чудес"

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Во время одного из недавних выпусков шоу "Поле чудес" поведение Леонида Якубовича возмутило зрителей. На популярных порталах отзывов россияне написали массу сообщений с требованием выгнать известного телеведущего с передачи.
Причина такого недовольства оказалась в том, как неуважительно, по мнению людей, знаменитость иногда относится к гостям. Особенно им не нравится, что в последнее время в черном ящике совершенно не появляется нормальных призов для участников. Якубович может торговаться с ними так, словно там лежат ключи от дорогой иномарки или особняка на побережье, однако в действительности внутри оказывается что-то позорное.
К примеру, недавно ведущий долго пытался заигрывать с участником шоу, но в итоге достал из черного ящика простой перец. Это возмутило россиян, которые стали просить выгнать Якубовича из "Поле чудес".
"Какой позор! Шоу главного канала страны, а вы перчик свой достали! Ну хоть сувенир какой-то кладите, чтоб на память можно было оставить, а не гнилушку!", – пишут люди.
Они считают, что Леонид Якубович уже достаточно времени работал на передаче, поэтому пришло время отправиться на пенсию.
Ранее телеведущий угодил в скандал из-за своих слов на "Поле чудес". Гостья передачи привезла ему камчатские сувениры, в ответ Якубович оскорбил россиян, которые проживают в регионе.
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