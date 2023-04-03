Якубович сделал громкое заявление о конфликте на Украине

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Еще восемь лет назад Леонид Якубович решил четко обозначить свое отношение к украинскому конфликту. Телеведущий рассказывал, что он был бы готов поехать на Украину и в Донбасс ради собственного понимания, что происходит в действительности. Однако он допускал, что даже при таком исходе правды не узнает.
Якубович не понимает, как в украинском обществе спустя столько времени снова могла появиться нацистская символика. По его словам, он очень любит Киев и Одессу, и вся украинская культура ему крайне близка.
"Я даже не могу понять, на какую полку должен это положить, чтобы к этой полке прибить большой трафарет "Это враги". Как я могу это сделать? Я никогда это не смогу сделать", – сделал он громкое заявление еще в 2015 году.
Позже, после начала российской спецоперации на Украине, он отмечал, что к этому все шло довольно давно. Ничего удивительного в произошедшем нет – тут замешаны и политика, и деньги, и количество оружия, которого в последнее время стало крайне много с обеих строн. По словам Леонида Якубовича, как только происходит перенасыщение, случается подобный конфликт.
Власти выступили со скандальным заявлением