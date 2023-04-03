Вайкуле снова резко высказалась об СССР: "Терпеть не могла"

Вайкуле снова резко высказалась об СССР: "Терпеть не могла"
Фото: кадр YouTube.com
Знаменитость уверяет, что многие с ней были солидарны

Певица Лайма Вайкуле дала интервью Ксении Собчак после череды скандальных высказываний о России. Журналистка во время беседы отметила, что, помимо прочего, прибалтийская звезда имеет статус советской артистки – та в свою очередь хихикнула.

Вайкуле заявила, что называть ее советской артисткой – неправильно. Как минимум, из-за ее собственного отношения к СССР.

"Я терпеть не могла Советский Союз. И все, кто сегодня говорит, что тогда было хорошо, для меня просто смешно. Они забыли, как было. Мы просто привыкли, мы знали правила", – сказала она.

По словам знаменитости, в то время она была для страны неприемлемой звездой, ее не выпускали за пределы государства. Артистка утверждает, что по молодости она делала то, что ей казалось правильным – и Советский Союз не имел на нее никакой управы.

Звезда заявила, что самое ценное для человека – это свобода. И каждый вправе самостоятельно решать, где ему жить и что делать. Относиться небрежно к людям она считает непозволительным, особено лишать их жизни. 

Даже в советские годы, по ее словам, Латвия и Россия были совершенно разными государствам. Латвийцы старались не нарушить чужие границы, в то время как россияне вел себя иначе. 

"Думаю, 90% и так не любили Советский Союз",

– подытожила она.

Источник: Осторожно: Собчак ✓ Надежный источник
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