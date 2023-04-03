"Меня выгнали": Долина в слезах объявила об уходе с "Трех аккордов"

На звезду накинулись недовольные россияне

Некоторое время назад Лариса Долина угодила в скандал. Россияне, недовольные участием знаменитости в проекте "Три аккорда", были возмущены тем, что Первый канал до сих пор не выгнал ее из шоу. Они писали гневные отзывы на передачу и заявляли, что знаменитая артистка, несмотря на свой статус, выглядит там довольно нелепо.

Люди указывали в соцсетях, что певица ведет себя слишком нагло и им это не нравится. Как оказалось, свое недовольство они выражали также и в бумажном формате, отправляя письма с требованием выгнать Долину и "Трех аккордов". Об этом она сама рассказала у себя в Telegram.

Артистка отметила, что приглашение в шоу было для нее неожиданностью. Во время подбора песен она поняла, что исполнить это стало бы интересным профессиональным вызовом.

"Многие были очень недовольны моим появлением в шоу, писали гневные письма в редакцию телеканала, требовали, чтобы меня "выгнали" из проекта", – указала она.

Тем не менее, по словам Долиной, такое в ее карьере случалось многократно. Подобные ситуации лишь закалили ее. Артистка объявила, что уходить с шоу не собиралась и до конца уверена, что решение принять участие в "Трех аккордах" было верным.

В качестве дополнения она приложила видео, на котором со слезами на глазах исполняет песню "Дай Бог".