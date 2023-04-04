У известного актера заподозрили рецидив рака

Ранее он уже проходил лечение от заболевания

Голливудский актер Хью Джекман, который ранее излечился от базальноклеточной карциномы, сообщил о подозрении врачей по поводу возвращения рака. По его словам, он уже сдал две биопсии и теперь ждет итогового вердикта.

В своем сообщении он попросил поклонников быть осторожными и использовать защитный крем от солнца, чтобы снизить риск возникновения подобной опухоли.

"Оно того не стоит – неважно, как сильно вы хотите загореть, поверьте мне", – отметил артист.

Около пяти лет назад Джекману удалили порядка шести злокачественных новообразований на коже. Последние годы знаменитость находится под регулярным наблюдением врачей, сообщает МИР 24.