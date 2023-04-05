Концертный директор МакSим нахамил россиянам

И напоролся на ответ от музыкального критика

Концертный директор исполнительницы МакSим (Марина Максимова) Павел Назаров вдруг начал обвинять аудиторию в оскорбительных словах в адрес певицы. А на срыв концертов в двух городах России заявил, что последнее решение о выступлении всегда остается не за зрителем, а за самим артистом. В остальном же, заявил Назаров, зрители повели себя как неблагодарные существа – "потому что очевидно, они не являются тем самым зрителем".

По словам музыкального критика Сергея Соседова, нонсенс подобной формулировки откровенно раздражает аудиторию: обвинять фанатов – полнейший абсурд. Поклонники на то и поклонники, чтобы идти за своим кумиром, невзирая ни на талант, ни на остальные факторы.

Журналист заявил, что без отдачи с МакSим бы никто не возился – на музыкальном рынке, как и на любом другом, остается тот, кто пользуется спросом. А разочаровавшиеся в Марине могут просто не слушать ее песни – впрочем, и непонятно, для чего ходить туда, где не нравится.

"Человек плохо себя чувствует – не выступает. Марина на сцену выходит – силы имеются. Никто никого не заставляет и не принуждает плеткой", – подытожил критик.

А история началась с провального выступления певицы, на которых, утверждают зрители, Марина не смогла даже попасть в ноты. К слову, недавно медиа даже заприметили певицу – якобы с горячительным в руках.