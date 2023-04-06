Самбурская случайно показала бритую промежность в прозрачном белье - фото

Самбурская случайно показала бритую промежность в прозрачном белье - фото
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Универа" похвасталась хорошей фигурой

Актриса Настасья Самбурская решила порадовать поклонников откровенной фотографией. Знаменитость выставила в соцсети себя в кружевном красном белье, которое подчеркивало все выдающиеся детали ее тела. Комплект был немного прозрачным, и звезда даже не обратила внимание на то, что в нем случайным образом оказалась видна ее промежность.

Самбурская позировала на снимке в ванной комнате. Сейчас она находится за границей на отдыхе, поэтому артистка старалась демонстрировать красивый загар, который ей удалось заработать на пляже. На фото она выставила на первый план пышную грудь, подтянутый живот, округлые бедра и стройные ноги. При этом в области трусов можно было заметить еще одну пикантную деталь между ног Настасьи – бритую промежность, которая немного просвечивалась.

Фото: соцсети

В последнее время Настасья Самбурская старается внимательно следить за своей фигурой. Звезда регулярно занимается спортом и контролирует питание. Тренировки она, как правило, показывает в своих соцсетях. 

Актриса признается, что сейчас ее форма практически идеальная. Собой она невероятно довольна, хотя заниматься в стабильном режиме собственным телом тяжело. Мотивации ей придает свое отражение в зеркале.

Ранее Настасья Самбурская показала откровенное фото с пляжа, на котором похвасталась пышным бюстом.

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