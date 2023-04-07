Перекосило лицо: затравленный Пригожин упал в студии НТВ во время съемок

Перекосило лицо: затравленный Пригожин упал в студии НТВ во время съемок
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости стало плохо

Лера Кудрявцева накануне в своих соцсетях сообщила, что ее соведущий по программе "Звезды сошлись" Иосиф Пригожин пережил приступ незадолго до начала записи. Ему стало плохо в гримерке, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь.

По ее словам, знаменитость неважно себя чувствовал еще утром, он жаловался на онемение в лице, сообщает телеканал "360". Чуть позже поднялось давление и резко поплохело. Он упал с перекошенным лицом прямо перед началом съемок на НТВ.

Прибывшие на место медики оценили состояние продюсера и поставили ему капельницу. Все происходящее снимала Кудрявцева на видео, а после выложила в социальные сети, показав едва живого Иосифа Пригожина, к телу которого подключили множество трубок.

Фото: соцсети

Она рассказала, что состояние коллеги удалось стабилизировать. Также ведущая намекнула, что причина произошедшего – тяжелые переживания Пригожина, передает RT.

Ранее в Сети была опубликована запись разговора знаменитости с бизнесменом Ахмедовым, на которой мужчины резко высказывались о российской спецоперации и будущем власти в России. После инцидента Пригожин заявил, что произошедшее – фейк, который был смонтирован с задействием нейросетей.

Также продюсер утверждает, что никогда не критиковал СВО, а лишь поддерживает военные действия на Украине. Однако, несмотря на все оправдания, россияне продолжают травить знаменитость.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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