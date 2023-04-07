Панин выдал откровение о жизни в Европе: в России все было иначе

Панин выдал откровение о жизни в Европе: в России все было иначе
Фото: соцсети
Звезда старается не отчаиваться

После отъезда в Испанию Алексей Панин говорил, что качество жизни у него серьезно ухудшилось. Однако он готов терпеть лишения, лишь бы быть подальше от "несвободной" России, где его давно бы посадили за распутное поведение. 

Недавно актер дал новое интервью, в котором сравнил условия проживания на родине и за границей. По словам знаменитости, в России все было иначе.

К примеру, благодаря высоким заработкам в Москве он мог спокойно купить дом на Рублевке в любой момент. Либо открыть потаенную коробку с деньгами и моментально купить себе новый автомобиль. 

"Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире – не так, как должны жить звезды", – говорит Панин.

Артист утверждает, что пытается работать по возможности, чтобы не голодать, но предложений поступает мало. При этом он отмечает, что не жалуется и признает реальность – сейчас он не востребован.

Ранее Алексей Панин обещал выкинуть российский паспорт в помойку.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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