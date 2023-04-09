Затравленному Пригожину потребовалась помощь врачей

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Звездный продюсер Иосиф Пригожин вышел на связь после того, как ему резко поплохело на съемках. Шоумен уверяет, что сейчас все в порядке: самочувствие улучшилось, а все проблемы из-за перенесенного однажды ковида.
Оказывается, у супруга Валерии поднялось давление. Теперь все в полном порядке.
Инцидент произошел на съемках программы "Звезды сошлись". В один момент пришлось вызывать бригаду скорой – чему Иосиф сильно сопротивлялся. Затем шоумен поехал в частную клинику, где его "прокапали".
"Я предпочитаю московских врачей", – добавил Пригожин.
Сама Лера Кудрявцева, ведущая шоу, рассказывала, что продюсеру резко поплохело в гримерке.
Напомним, в Сети не так давно разгорелся скандал после разговора, где, предположительно, беседовали олигарх Фархад Ахмедов с Иосифом Пригожиным. Диалог полон критики в адрес российской власти и СВО. Сам продюсер утверждает, что его сымитировала нейросеть, а он всецело преисполнен патриотизма и поддерживает спецоперацию.
Участи незалежных не позавидуешь