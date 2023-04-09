Снимки горячей Самбурской в изумрудном купальнике слили в Сеть

Снимки горячей Самбурской в изумрудном купальнике слили в Сеть
Настасья Самбурская. Фото: samburskaya/www.globallookpress.com
Раздразнила поклонников не на шутку

Настасья Самбурская продолжает покорять сердца миллионов, выкладывая новые снимки со своим великолепным телом в социальные сети. Красотка укатила на курорт, где дразнит фанатов.

Экс-протеже Виктора Дробыша решила параллельно заняться исследованием своего нового курорта. И осталась верна себе: выбрала изумрудного цвета бикини-бандо, укрыв плечи яркой синей рубашкой.

Недавно Настасья выкладывала не менее волнительный снимок в красных кружевах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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