Снимки горячей Самбурской в изумрудном купальнике слили в Сеть

Раздразнила поклонников не на шутку

Настасья Самбурская продолжает покорять сердца миллионов, выкладывая новые снимки со своим великолепным телом в социальные сети. Красотка укатила на курорт, где дразнит фанатов.

Экс-протеже Виктора Дробыша решила параллельно заняться исследованием своего нового курорта. И осталась верна себе: выбрала изумрудного цвета бикини-бандо, укрыв плечи яркой синей рубашкой.

Недавно Настасья выкладывала не менее волнительный снимок в красных кружевах.