После гнева россиян Якубович сделал заявление об уходе с "Поля чудес"

Покидать программу по собственному желанию он не планирует

В последние годы Леонид Якубович сталкивается с постоянной критикой в свой адрес из-за поведения на программе "Поле чудес". Россияне заявляют, что ведущий уже не совсем понимает, как правильно себя вести в современных реалиях и может резко пошутить о коренном населении какого-то региона или выпалить что-то грубое. Двадцать лет назад это бы восприняли нормально, но сейчас некоторые его фразы кажутся людям слишком жесткими.

Зрителей возмущает не только ведущий, но сам формат шоу. Они считают, что даже создатели ведут себя по отношению к гостям неуважительно и требуют выгнать Якубовича и закрыть программу. Знаменитость не стал молчать на такие претензии.

В недавнем интервью о рассказал, что давно принял окончательное решение о своем уходе с "Поле чудес" – делать этого по своему желанию он не планирует.

"Это то же самое, что спросить хирурга, не надоело ли ему стоять около операционного стола. <...> Это работа, это удовольствие", – заявил Якубович.

При этом он допускает, что может посвятить себя и другим проектам, если вдруг что-то случится с "Поле чудес". Где именно работать для него значения не имеет, он будет выполнят все в рамках своей творческой компетенции.

В последнее время Леонид Якубович стал играть в театре. Он признался, что сперва его приглашали для афиши, но после беседы с режиссером маленькую роль ведущего заменили на крупную. Такое увлечение ему по душе.