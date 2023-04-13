"Могу быть птичкой и феей": Киркоров отреагировал на слухи о двойнике

Артист с иронией воспринял выпады хейтеров

Поработавший над внешностью Филипп Киркоров теперь напоминает Аполлона. Ныне поп-короля с седыми волосами и иной формой бровей совершенно не узнать.

"Стоп сплетням! У меня нет двойников и тройников. Могу стать птичкой и феей, но я всегда Филипп Киркоров", – заявил артист, реагируя на слухи.

Певец иронично воспринял слухи – особенно ему пришлось по душе сравнением с мультипликационными персонажами. Поклонники, к слову, поддержали певица, заявив, что тот сам волен решать, кем ему быть в этой жизни – какой эпатаж устраивать и в чем покорять и обескураживать людей.

А не так давно исполнитель назвал причину неожиданных провалов в памяти – оказалось, что виной всему стал недавно перенесенный коронавирус.