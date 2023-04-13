"Могу быть птичкой и феей": Киркоров отреагировал на слухи о двойнике

"Могу быть птичкой и феей": Киркоров отреагировал на слухи о двойнике
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист с иронией воспринял выпады хейтеров

Поработавший над внешностью Филипп Киркоров теперь напоминает Аполлона. Ныне поп-короля с седыми волосами и иной формой бровей совершенно не узнать.

"Стоп сплетням! У меня нет двойников и тройников. Могу стать птичкой и феей, но я всегда Филипп Киркоров", – заявил артист, реагируя на слухи.

Певец иронично воспринял слухи – особенно ему пришлось по душе сравнением с мультипликационными персонажами. Поклонники, к слову, поддержали певица, заявив, что тот сам волен решать, кем ему быть в этой жизни – какой эпатаж устраивать и в чем покорять и обескураживать людей.

А не так давно исполнитель назвал причину неожиданных провалов в памяти – оказалось, что виной всему стал недавно перенесенный коронавирус.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Центробанк оправдался за рухнувший рубль

Глава регулятора пустилась в защиту любимого рынка, которому, как всегда, не хватило немного денег

WP: ВСУ провалили все планы по контрнаступлению

Припасы на исходе, а появятся ли новые - вопрос открытый

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей