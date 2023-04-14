Жестко припечатал: Шахназаров сравнил Вайкуле с псами

Жестко припечатал: Шахназаров сравнил Вайкуле с псами
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Латвийская певица сильно раздражает россиян

Лайма Вайкуле раньше пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Именно Советский Союз сделал певицу звездой. Однако теперь она пополнила ряды отъявленных русофобов. С жесткой критикой в адрес артистки выступил известный блогер Михаил Шахназаров.

Журналист весьма эмоционально отреагировал на недавние высказывания певицы. Лайма решила грудью встать на защиту своей коллеги по советской сцене Аллы Пугачевой. Вайкуле привела в бешенство информация о том, что Пугачеву хотят проверить на спонсирование Вооруженных сил украинского государства.

Певица бурно отреагировала на данный жест в адрес закадычной подруги. По мнению Вайкуле, такая проверка – верх хамства. Однако многие с ней не согласны.

Шахназаров и вовсе заявил, что рассуждения Лаймы выглядят весьма странно и, на его взгляд, демонстрируют достаточно ограниченные умственные способности. В своей критике Михаил дошел до того, что сравнил певицу с представителями животного мира.

"Комментарии излишни. Мои немецкие овчарки были умнее. Это факт", – жестко припечатал латвийскую артистку журналист.

К слову, ранее Лайма Вайкуле выдала любопытные подробности жизни знаменитого певца Валерия Леонтьева.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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