Жестко припечатал: Шахназаров сравнил Вайкуле с псами

Латвийская певица сильно раздражает россиян

Лайма Вайкуле раньше пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Именно Советский Союз сделал певицу звездой. Однако теперь она пополнила ряды отъявленных русофобов. С жесткой критикой в адрес артистки выступил известный блогер Михаил Шахназаров.



Журналист весьма эмоционально отреагировал на недавние высказывания певицы. Лайма решила грудью встать на защиту своей коллеги по советской сцене Аллы Пугачевой. Вайкуле привела в бешенство информация о том, что Пугачеву хотят проверить на спонсирование Вооруженных сил украинского государства.



Певица бурно отреагировала на данный жест в адрес закадычной подруги. По мнению Вайкуле, такая проверка – верх хамства. Однако многие с ней не согласны.



Шахназаров и вовсе заявил, что рассуждения Лаймы выглядят весьма странно и, на его взгляд, демонстрируют достаточно ограниченные умственные способности. В своей критике Михаил дошел до того, что сравнил певицу с представителями животного мира.

"Комментарии излишни. Мои немецкие овчарки были умнее. Это факт", – жестко припечатал латвийскую артистку журналист.

К слову, ранее Лайма Вайкуле выдала любопытные подробности жизни знаменитого певца Валерия Леонтьева.

