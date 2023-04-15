Лев Лещенко назвал имя "заменителя Пугачевой"

Лев Лещенко назвал имя "заменителя Пугачевой"
Лев Лещенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эстрада спокойно обойдется без экс-примадонны

Сегодня, 15 апреля, разжалованная примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отмечает свой 74-й день рождения. Традиционно в эту дату ей уделяется много внимания. Однако после того, как артистка покинула родную страну, позитивных высказываний о ней становится все меньше.

Так, выдающийся отечественный исполнитель Лев Лещенко объявил, что в России давно созрела прекрасная замена советской примадонне. Сейчас уже понятно, что Алла Борисовна вряд ли вернется в Россию. После скандальных русофобских высказываний ее супруга Максима Галкина* дорога в родное государство фактически закрыта для обоих.

По мнению Лещенко, российская эстрада переживет потерю этой певицы. Артист считает, что достойной заменой Аллы Борисовны станет голосистая исполнительница Полина Гагарина. Мощный голос и артистизм давно вознесли певицу на музыкальный Олимп.

Также Лещенко особо отметил, что талант Полины позволяет ей выступать в разных жанрах. Певица может блестяще исполнять любые композиции и наверняка станет новой королевой эстрады.

Впрочем, нужно отметить, что Полина также является обладательницей взбалмошного характера. Недавно она устроила публичные разборки с коллегой по сцене рэпером Бастой.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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