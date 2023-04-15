Лев Лещенко назвал имя "заменителя Пугачевой"

Эстрада спокойно обойдется без экс-примадонны

Сегодня, 15 апреля, разжалованная примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отмечает свой 74-й день рождения. Традиционно в эту дату ей уделяется много внимания. Однако после того, как артистка покинула родную страну, позитивных высказываний о ней становится все меньше.



Так, выдающийся отечественный исполнитель Лев Лещенко объявил, что в России давно созрела прекрасная замена советской примадонне. Сейчас уже понятно, что Алла Борисовна вряд ли вернется в Россию. После скандальных русофобских высказываний ее супруга Максима Галкина* дорога в родное государство фактически закрыта для обоих.



По мнению Лещенко, российская эстрада переживет потерю этой певицы. Артист считает, что достойной заменой Аллы Борисовны станет голосистая исполнительница Полина Гагарина. Мощный голос и артистизм давно вознесли певицу на музыкальный Олимп.



Также Лещенко особо отметил, что талант Полины позволяет ей выступать в разных жанрах. Певица может блестяще исполнять любые композиции и наверняка станет новой королевой эстрады.



Впрочем, нужно отметить, что Полина также является обладательницей взбалмошного характера. Недавно она устроила публичные разборки с коллегой по сцене рэпером Бастой.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

