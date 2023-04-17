Норкин жестко поплатился за матерщину в прямом эфире

Телеведущий перешел грани дозволенного

Знаменитый российский телеведущий Андрей Норкин пользуется огромной популярностью и любовью зрителей. Однако нередко артист позволяет себе лишнее. Так, его выходка в прямом эфире получила серьезные последствия.



В одном из недавних выпусков любимец публики поссорился с известным рэпером Птахой. Дошло до того, что телеведущий грязно выругался прямо на федеральном канале. Разумеется, такой скандальный инцидент не мог остаться незамеченным. Звезду жестко раскритиковали коллеги по информационному пространству. С разгромной речью выступил известный российский блогер Роман Худяков.



Общественный деятель строго отчитал Норкина, подчеркнув, что работа на федеральном канале накладывает большую ответственность на человека. Использовать нецензурную брань, будучи одним из лиц отечественного телевидения – недопустимо.



Худяков подчеркнул, что на безответственное поведение Норкина обязаны обратить внимание соответствующие структуры. Подобного рода выходки не должны сходить ведущим с рук.



К слову, ранее Андрей Норкин прямо в эфире жестоко разделался с польским экспертом-пьяницей. Гнев телеведущего был страшен.

