Пугачева озвучила цену возвращения в Россию

Пугачева озвучила цену возвращения в Россию
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
У экс-примадонны губа не дура

Внимание общественности все еще сконцентрировано на ряде российских знаменитостей, которые уже достаточно давно распевались с Родиной и отправились на чужбину. Особый интерес вызывает звездная пара бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга-комика Максима Галкина*.

Как известно, после скандальных заявлений юмориста в нашей стране не желают видеть ни его, ни поддержавшую супруга певицу. При этом пара всеми силами старается доказать общественности, что прекрасно чувствует себя в Израиле и совсем не тоскует по Родине.

Более того, судя по распространившимся в светской тусовке сплетням, Пугачева и вовсе считает, что это россияне должны испытывать тоску после того, как их покинула примадонна. Так, по словам людей из окружения певицы, за кругленькую сумму Алла Борисовна готова вернуться в Россию и даже выступить перед россиянами.

За такую щедрость артистка требует баснословные деньги. По имеющимся данным, Пугачева может согласиться на концерт в родной стране за сумму не менее миллиона евро. Впрочем, большой вопрос, желают ли видеть экс-примадонну сами россияне.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации


Источник: Нродные новости ✓ Надежный источник
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