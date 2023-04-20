Пугачева озвучила цену возвращения в Россию

У экс-примадонны губа не дура

Внимание общественности все еще сконцентрировано на ряде российских знаменитостей, которые уже достаточно давно распевались с Родиной и отправились на чужбину. Особый интерес вызывает звездная пара бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга-комика Максима Галкина*.



Как известно, после скандальных заявлений юмориста в нашей стране не желают видеть ни его, ни поддержавшую супруга певицу. При этом пара всеми силами старается доказать общественности, что прекрасно чувствует себя в Израиле и совсем не тоскует по Родине.



Более того, судя по распространившимся в светской тусовке сплетням, Пугачева и вовсе считает, что это россияне должны испытывать тоску после того, как их покинула примадонна. Так, по словам людей из окружения певицы, за кругленькую сумму Алла Борисовна готова вернуться в Россию и даже выступить перед россиянами.



За такую щедрость артистка требует баснословные деньги. По имеющимся данным, Пугачева может согласиться на концерт в родной стране за сумму не менее миллиона евро. Впрочем, большой вопрос, желают ли видеть экс-примадонну сами россияне.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации