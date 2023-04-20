"Фарфоровые улыбки": Михалков неожиданно вступился за предателей Родины

Кинорежиссер удивил народ

Многие эксперты отмечают, что после того, как нашей стране пришлось столкнуться с серьезными проблемами, консолидация в обществе резко возросла. Так, большинство россиян единодушно осуждают отечественных звезд, решивших покинуть Россию после начала специальной военной операции на Украине. На этом фоне весьма странно выглядит недавнее заявление режиссера Никиты Михалкова.



Стоит отметить, что выдающегося культурного деятеля нельзя заподозрить в отсутствии патриотических чувств. Напротив, Никита Сергеевич всегда подчеркивает, что Россия для него – святыня, и он никогда не предаст Родину. Судя по всему, Михалков также склонен к милосердию. Так, он объявил, что выступает против наказания звезд-беглецов.



По мнению режиссера, многие из сбежавших знаменитостей были одурманены притягательностью западной жизни.

"Это трагедия. Кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзий – очаровательных, фарфоровых улыбок", – объявил режиссер.

Михалков считает, что предавших родное государство знаменитостей не стоит наказывать, так как они сами себя уже наказали. По мнению Никиты Сергеевича, беглецам и так тяжело на чужбине.

"Я не за то, чтобы кого-то наказывать", – подчеркнул Михалков.

К слову, ранее Михалков озвучил страшное пророчество для России.

