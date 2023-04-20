"Фарфоровые улыбки": Михалков неожиданно вступился за предателей Родины

"Фарфоровые улыбки": Михалков неожиданно вступился за предателей Родины
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Кинорежиссер удивил народ

Многие эксперты отмечают, что после того, как нашей стране пришлось столкнуться с серьезными проблемами, консолидация в обществе резко возросла. Так, большинство россиян единодушно осуждают отечественных звезд, решивших покинуть Россию после начала специальной военной операции на Украине. На этом фоне весьма странно выглядит недавнее заявление режиссера Никиты Михалкова.

Стоит отметить, что выдающегося культурного деятеля нельзя заподозрить в отсутствии патриотических чувств. Напротив, Никита Сергеевич всегда подчеркивает, что Россия для него – святыня, и он никогда не предаст Родину. Судя по всему, Михалков также склонен к милосердию. Так, он объявил, что выступает против наказания звезд-беглецов.

По мнению режиссера, многие из сбежавших знаменитостей были одурманены притягательностью западной жизни.

"Это трагедия. Кажется, что тебя все ждут. Это жертвы иллюзий – очаровательных, фарфоровых улыбок", – объявил режиссер.

Михалков считает, что предавших родное государство знаменитостей не стоит наказывать, так как они сами себя уже наказали. По мнению Никиты Сергеевича, беглецам и так тяжело на чужбине.

"Я не за то, чтобы кого-то наказывать", – подчеркнул Михалков.

К слову, ранее Михалков озвучил страшное пророчество для России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО готовы построить военную базу на подступах к Петербургу

Альянс снова угрожает России

Кремль огласил цель СВО после поездки Путина на фронт

Москва верна своим приоритетам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей