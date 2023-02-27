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Сегодня, когда ситуация на международной арене оставляет желать лучшего, люди с большим вниманием относятся к разного рода пророчествам о будущем. Даже знаменитый российский кинорежиссер Никита Михалков не обошел вниманием такую неоднозначную сферу.
В своей авторской передаче "Бесогон"выдающийся культурный деятель вспомнил столетнее пророчество. Еще в начале прошлого века мудрецы точно описывали особенности нашего государства. Никита Сергеевич обратил внимание на отрывок из статьи 1908 года.
В вызывающем любопытство тексте подчеркивается, что Русь – страна непобедимая, однако при одном условии наше родное государство может пасть. Дело в том, что самое страшное для России – отсутствие единства и согласия.
Пока страна, которая объединяет в себе огромное количество разных народов, будет единым фронтом противостоять врагу, ей ничто не страшно. В противном случае, государство ждет погибель.
"Русь может быть уничтожена только Русью, самый большой враг – внутреннее движение, имеющее целью разделить русский организм на враждебные таборы", – привел старинное пророчество Михалков.
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