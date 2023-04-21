Молодая красотка удивила публику

Известная украинская певица Вера Брежнева в свое время пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Однако после начала спецоперации артистка стала активно поддерживать киевский режим и распространять дезинформацию об Армии России. Сегодня Брежневу снова обсуждают из-за провокационных снимков ее старшей дочери Софьи.



22-летняя чаровница выросла настоящей красавицей. Соня Киперман унаследовала от своей матери, бывшей солистки музыкального коллектива ВИА "Гра" готовность показывать свое оголенное тело широкой публике. Большой резонанс получила новая фотосессия молоденькой девушки.



Соня сфотографировалась в лесу. Для яркого кадра девушка скинула с себя одежду. Красотка осталась в одних шортиках. Наливную грудь знаменитость прикрывает руками. Такой смелый кадр заставил интернет-пользователей серьезно понервничать. Привлекательная внешность звездной наследницы перевозбудила мужчин.





Что по этому поводу думает Брежнева, остается загадкой. Впрочем, певица вряд ли осуждает откровенные фотосессии дочери, так как сама в свое время демонстрировала голое тело на публике.

