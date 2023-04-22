Асмус в голом платье сверкнула сосками на публике

Откровенные наряды никогда не смущали актрису

У многих жителей нашей страны имя знаменитой актрисы Кристины Асмус прочно ассоциируется с "клубничкой" и пикантным контентом. Действительно, красотка всегда готова сверкнуть полуголым телом и не считает это зазорным. Даже на публичное мероприятие Кристина пришла в скандальном прозрачном платье.



Бывшая жена юмориста Гарика Харламова похвасталась идеальной фигурой на ковровой дорожке Московского международного кинофестиваля. Звезда надела платье из полупрозрачной ткани – наряд не скрыл, а лишь подчеркнул изгибы и округлости стройного тела Кристины.



Благодарные интернет-пользователи с особым смаком рассматривали соски Асмус. На многочисленных фотографиях они заметно проглядывают из-под смелого облачения.





Надо полагать, что после громкого скандала с эротическими сценами из нашумевшей киноленты "Текст", Кристину уже ничем не смутить. Впрочем, в комментариях многие люди отмечают, что девушке пора взяться за ум и прекратить эксплуатировать собственное тело на радость публике.

