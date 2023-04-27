Таинственное фото-пророчество схваченной полицией Блиновской напугало народ

Таинственное фото-пророчество схваченной полицией Блиновской напугало народ
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марафонщице грозит серьезное наказание

Сегодня, 27 апреля, все интернет-пространство активно обсуждает новости о задержании "матери" блогеров-марафонщиков Елены Блиновской. В социальных сетях обескуражены тем, что за день до задержания женщина оставила таинственное пророчество на странице в социальной сети.

Как известно, блогерша заработала свои миллиарды на так называемых марафонах по "успешному успеху". Елена предлагает послушать ее советы и выполнить необычные задания для того, чтобы "исполнить свои мечты". На этом деле женщина заработала астрономические суммы – сегодня ее обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

Удивительно, но буквально накануне задержания Елена оставила на своей странице в социальной сети необычную фотографию. Интернет-пользователи уверены, что снимок оказался пророчеством. Действительно, на свежем кадре знаменитость позирует с заведенными за спину руками, будто бы их сковали наручники.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что мнения россиян по резонансному событию разделились. Поклонники Елены требуют отстать от их "гуру", однако большинство россиян считают, что Блиновская должна быть строго наказана за нарушение российского законодательства.

Источник: Слово и дело ✓ Надежный источник
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