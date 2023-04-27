Умер знаменитый советский актер Басилашвили

Умер знаменитый советский актер Басилашвили
Фото: www.unsplash.com
Уход звезды стал ударом для страны

В культурной сфере нашей страны произошла новая трагедия. Сегодня, 27 апреля, стало известно о смерти известного советского артиста, режиссера и экс-худрука Волгоградского театра юного зрителя Евгения Басилашвили. Творческий деятель скончался на 83-м году жизни.

Уход знаменитого артиста и режиссера стал страшным ударом для его родных, близких, поклонников и многочисленных учеников. Прощание с именитой звездой состоится завтра, 28 апреля, в 11 часов дня.

По имеющимся данным, смерть Басилашвили наступила из-за остановки сердца. До этого тело режиссера атаковала пресловутая коронавирусная инфекция, заражение привело к обширному поражению легких. В итоге организм пожилого артиста не справился, и Евгений Басилашвили покинул этот мир.

Покойный был заслуженным советским артистом, а также состоял в Союзе театральных деятелей нашей страны. Басилашвили сделал блистательную карьеру на театральных подмостках, а с 1995 года делился своим опытом в качестве педагога во ВГИКе. Его смерть стала большой потерей для культурной сферы нашей страны.

Источник: Oblvesti ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен жесткий ответ России на поставку истребителей Украине

Найдена уязвимость американских военных самолетов

Все пошло не по плану: армия США отказалась от современной техники

Солдаты стали себя хуже чувствовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей