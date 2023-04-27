Умер знаменитый советский актер Басилашвили

Уход звезды стал ударом для страны

В культурной сфере нашей страны произошла новая трагедия. Сегодня, 27 апреля, стало известно о смерти известного советского артиста, режиссера и экс-худрука Волгоградского театра юного зрителя Евгения Басилашвили. Творческий деятель скончался на 83-м году жизни.



Уход знаменитого артиста и режиссера стал страшным ударом для его родных, близких, поклонников и многочисленных учеников. Прощание с именитой звездой состоится завтра, 28 апреля, в 11 часов дня.



По имеющимся данным, смерть Басилашвили наступила из-за остановки сердца. До этого тело режиссера атаковала пресловутая коронавирусная инфекция, заражение привело к обширному поражению легких. В итоге организм пожилого артиста не справился, и Евгений Басилашвили покинул этот мир.



Покойный был заслуженным советским артистом, а также состоял в Союзе театральных деятелей нашей страны. Басилашвили сделал блистательную карьеру на театральных подмостках, а с 1995 года делился своим опытом в качестве педагога во ВГИКе. Его смерть стала большой потерей для культурной сферы нашей страны.

