"Инфоцыганка" Блиновская призналась в мошенничестве на миллиард рублей

"Инфоцыганка" Блиновская призналась в мошенничестве на миллиард рублей
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Автор многочисленных онлайн-тренингов во всем раскаялась

Известный блогер, автор многочисленных "Марафонов" и тренингов в социальных сетях Елена Блиновская полностью признала собственную вину. Пресс-служба Следкома сообщает, что задержанная уже раскаялась в содеянном преступлении.

СК также пообещал установить список лиц, осведомивших Блиновскую о следственной тайне, которая охраняется российским законом – у Елены были информаторы, которые сообщили о готовящейся на нее "облаве". 26 апреля королева мошеннических марафонов попыталась покинуть российскую границу на самолете. После провала плана Блиновская отправилась в сторону Белоруссии – на границе ее и задержали, передает РИА ФАН.

Напомним, звезда обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с отмыванием денежных средства. В период с 2019 по 2021-й годы Елена "дробила" свое маленькое предприятие по известной схеме, занижая доходы. Сумма неуплаты превысила 918 миллионов рублей, отмечает телеканал "360".

Источник: Телеграм-канал Следственного комитета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Американцы подло подставили Израиль ради Киева

Интересы евреев оказались на втором плане

Американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому

Ошибка дорого обойдется политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей