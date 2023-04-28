"Инфоцыганка" Блиновская призналась в мошенничестве на миллиард рублей

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Известный блогер, автор многочисленных "Марафонов" и тренингов в социальных сетях Елена Блиновская полностью признала собственную вину. Пресс-служба Следкома сообщает, что задержанная уже раскаялась в содеянном преступлении.
СК также пообещал установить список лиц, осведомивших Блиновскую о следственной тайне, которая охраняется российским законом – у Елены были информаторы, которые сообщили о готовящейся на нее "облаве". 26 апреля королева мошеннических марафонов попыталась покинуть российскую границу на самолете. После провала плана Блиновская отправилась в сторону Белоруссии – на границе ее и задержали, передает РИА ФАН.
Напомним, звезда обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с отмыванием денежных средства. В период с 2019 по 2021-й годы Елена "дробила" свое маленькое предприятие по известной схеме, занижая доходы. Сумма неуплаты превысила 918 миллионов рублей, отмечает телеканал "360".
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