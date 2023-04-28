Раскрыт грандиозный обман с продажей замка Пугачевой

Оказалось, покупатель вовсе не покупатель

В апреле появилась информация, что Примадонна рассталась с собственным замком в деревне Грязь. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в тот момент сообщил, что владельцем особняка стал один из влиятельнейших бизнесменов. Сумма сделки составила 1 миллиард рублей.

Затем нарисовался Стас Барецкий, назвавший себя покупателем замка. Однако Дворцов осадил лысого шоумена, заявив, что тот попытался бросить пыль в глаза общественности. Правда, как оказалось, не пострадала. К слову, Стас даже обещал замок Аллы Борисовны переоборудовать в крематорий.

"Это чушь, ложь, он не мог купить. Хотя бы головой думал бы. Пусть он лично документы эти покажет. У меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрел дом", – высказался продюсер.

А недавно мы писали, что Примадонна покидает Израиль из-за проблем со здоровьем.