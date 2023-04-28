"Не пишите Юле": Гордон угрожает хейтерам Барановской

"Не пишите Юле": Гордон угрожает хейтерам Барановской
Александр Гордон и Юлия Барановская. Фото: t.me/EGonline
Журналист заступился за свою коллегу

Телеведущий Александр Гордон, как известно, нередко любит подшутить над своей коллегой Юлией Барановской. Однако между парой установились дружеские отношения – что сам журналист продемонстрировал накануне.

Александр неожиданно обратился ко всем хейтерам экс-супруги звезды "Зенита" Андрея Аршавина, призвав тех не надоедать его коллеге.

"Не пишите Юле в социальных сетях, какая она плохая", – обратился Александр к пользователям Сети.

Неизвестно, что стало причиной такого обращения – по крайней мере, Барановская давно не "светилась" в звездных скандалах. Впрочем, сам Александр иногда довольно колко шутит – не так давно сравнил (без всяких на то обид) Юлию с обезьянкой из "38 попугаев. Барановская в ответ мило посмеялась.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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