"Не пишите Юле": Гордон угрожает хейтерам Барановской

Журналист заступился за свою коллегу

Телеведущий Александр Гордон, как известно, нередко любит подшутить над своей коллегой Юлией Барановской. Однако между парой установились дружеские отношения – что сам журналист продемонстрировал накануне.

Александр неожиданно обратился ко всем хейтерам экс-супруги звезды "Зенита" Андрея Аршавина, призвав тех не надоедать его коллеге.

"Не пишите Юле в социальных сетях, какая она плохая", – обратился Александр к пользователям Сети.

Неизвестно, что стало причиной такого обращения – по крайней мере, Барановская давно не "светилась" в звездных скандалах. Впрочем, сам Александр иногда довольно колко шутит – не так давно сравнил (без всяких на то обид) Юлию с обезьянкой из "38 попугаев. Барановская в ответ мило посмеялась.