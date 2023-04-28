Карен Шахназаров неожиданно вступился за предателей Родины

Карен Шахназаров неожиданно вступился за предателей Родины
Карен Шахназаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторых поступок режиссера очень удивил

После старта спецоперации по денацификации Украины некоторые российские звезды объявили о поддержке киевского режима и покинули территорию родной страны. Большинство россиян расценили такой шаг как предательство Родины и выступают за самые жесткие санкции против беглецов. Своим мнением по этому поводу поделился знаменитый кинорежиссер Карен Шахназаров.

Культурный деятель прокомментировал активно обсуждаемую в социальных сетях инициативу по полному забвенью таких звезд. Некоторые считают, что артистов следует вырезать из вышедших на экраны фильмов. Сцены с опальными знаменитостями нужно убрать. Однако Шахназаров решил заступиться за предателей и объявил, что такие методы являются чрезмерными.

Шахназаров подчеркнул, что не готов поддержать данную инициативу. Есть много хороших кинолент, которые не стоит "уродовать" ради наказания оскандалившихся людей. Более того, по мнению кинорежиссера, гражданская позиция, даже если она далеко не патриотическая, не должна быть поводом для подобной творческой "казни".

К слову, ранее за предателей Родины заступился режиссер Никита Михалков.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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