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После отъезда знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой за границу ее имя регулярно всплывает на фоне всевозможных скандалов. В последнее время в социальных сетях активно обсуждают слухи о том, что роскошный дворец бывшей примадонны отечественной эстрады наконец-то продали. Журналисты поинтересовались, что об этом думают соседи звезды по деревне Грязь.
Очевидно, что потеря комфортабельного родового гнездышка стала большим ударом для Аллы Борисовны и ее супруга Максима Галкина* – пара с огромной любовью обустраивала шикарный дворец. Однако после жестких антироссийских заявлений юмориста путь на Родину ему заказан.
Соседи звездного семейства по деревне признались, что ничего не знают о таинственном покупателе, который, по слухам, приобрел замок за баснословную сумму в миллиард рублей. При этом люди выразили сожаление, что такие именитые соседи покинули деревню, да и Россию.
"Безусловно, это их решение, но как можно было бросить Россию? Особенно Алле Борисовне", – сокрушается одна из соседок.
Женщина добавила, что артисты всегда были приветливыми и даже иногда болтали с местными жителями.
Интересы евреев оказались на втором плане