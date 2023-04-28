"Как можно было бросить?": соседи высказались о тяжелой утрате Пугачевой

Жизнь экс-примадонны стремительно изменилась

После отъезда знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой за границу ее имя регулярно всплывает на фоне всевозможных скандалов. В последнее время в социальных сетях активно обсуждают слухи о том, что роскошный дворец бывшей примадонны отечественной эстрады наконец-то продали. Журналисты поинтересовались, что об этом думают соседи звезды по деревне Грязь.



Очевидно, что потеря комфортабельного родового гнездышка стала большим ударом для Аллы Борисовны и ее супруга Максима Галкина* – пара с огромной любовью обустраивала шикарный дворец. Однако после жестких антироссийских заявлений юмориста путь на Родину ему заказан.

Соседи звездного семейства по деревне признались, что ничего не знают о таинственном покупателе, который, по слухам, приобрел замок за баснословную сумму в миллиард рублей. При этом люди выразили сожаление, что такие именитые соседи покинули деревню, да и Россию.

"Безусловно, это их решение, но как можно было бросить Россию? Особенно Алле Борисовне", – сокрушается одна из соседок.

Женщина добавила, что артисты всегда были приветливыми и даже иногда болтали с местными жителями.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.