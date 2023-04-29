Шокированный немец рассказал о подлом предательстве Пугачевой своих родственников

Шокированный немец рассказал о подлом предательстве Пугачевой своих родственников
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка думает только о себе

Свистопляска вокруг звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вышла далеко за пределы нашего государства. Так, известный немецкий журналист Филипп Фиссен решил вставить свои пять копеек и объявил, что считает бывшую российскую примадонну настоящей предательницей.

Дело в том, что действия экс-любимицы россиян катком прокатились по ее родственникам. Например, концерты дочери Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте массово отменяют в России. Более того, немца шокировало, что в святой для россиян День Победы – 9 мая Орбакайте будет развлекать публику за границей.

Фиссен отметил, что эта артистка привыкла получать все по наследству, и сейчас находится в сложной ситуации. Опальная мать подло подставила все семейство – она сбежала в Израиль, не задумываясь о судьбе оставшихся в России родственников.

Что касается Орбакайте, ей давно пора четко обозначить свою позицию по поводу специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Только в этом случае поклонники готовы воспринимать ее всерьез, а не как придаток к именитой матери.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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