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Свистопляска вокруг звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вышла далеко за пределы нашего государства. Так, известный немецкий журналист Филипп Фиссен решил вставить свои пять копеек и объявил, что считает бывшую российскую примадонну настоящей предательницей.
Дело в том, что действия экс-любимицы россиян катком прокатились по ее родственникам. Например, концерты дочери Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте массово отменяют в России. Более того, немца шокировало, что в святой для россиян День Победы – 9 мая Орбакайте будет развлекать публику за границей.
Фиссен отметил, что эта артистка привыкла получать все по наследству, и сейчас находится в сложной ситуации. Опальная мать подло подставила все семейство – она сбежала в Израиль, не задумываясь о судьбе оставшихся в России родственников.
Что касается Орбакайте, ей давно пора четко обозначить свою позицию по поводу специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Только в этом случае поклонники готовы воспринимать ее всерьез, а не как придаток к именитой матери.
Всушникам нанесен колоссальный ущерб