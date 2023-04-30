Всплыли тревожные подробности состояния Корчевникова после операции - СМИ

Всплыли тревожные подробности состояния Корчевникова после операции - СМИ
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущий борется с недугом

Телеведущий Борис Корчевников перенес трепанацию черепа из-за обнаруженной опухоли. Однако и это не самая большая беда – ведущий, пишут медиа, теряет слух. 

С тех пор журналисту лучше не стало. Процесс потери слуха продолжается, пишут СМИ. Пару месяцев назад Бориса увидели на публике с прибором, без которого тот не может общаться с окружающими. Устройство Корчевников носит постоянно.

Публика встревожена: некоторым поклонникам кажется, что на фоне болезни у Корчевникова якобы изменилась мимика. Борису, со слов поклонников, очень нелегко произносить слова при волнении.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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