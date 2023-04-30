Всплыла причина смерти легендарного ведущего Первого канала

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
878 новости
Причиной смерти известного телеведущего Сергея Колесникова стал инсульт. В момент трагедии сам артист находился в больнице, о чем поведал его сын, Иван Колесников.
Артист скончался на 69-м году своей жизни. О трагедии журналистам поведали родные Сергея. Смерть актера наступила утром 29 апреля. Подробности родные скончавшегося комментировать отказались. Известно, что Колесников находился в центре Склифосовского.
Напомним, Колесников на протяжении шести лет вел телепрограмму "Фазенда" на Первом – параллельно выступал на сцене МХТ имени Чехова. На счету Сергея не один десяток кинокартин и телесериалов.
Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко
Многие в Европе и США поддерживают Россию