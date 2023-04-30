Всплыла причина смерти легендарного ведущего Первого канала

Всплыла причина смерти легендарного ведущего Первого канала
Сергей Колесников. Фото: Victor Dmitriev/www.globallookpress.com
Артист скончался вне стен своего дома

Причиной смерти известного телеведущего Сергея Колесникова стал инсульт. В момент трагедии сам артист находился в больнице, о чем поведал его сын, Иван Колесников.

Артист скончался на 69-м году своей жизни. О трагедии журналистам поведали родные Сергея. Смерть актера наступила утром 29 апреля. Подробности родные скончавшегося комментировать отказались. Известно, что Колесников находился в центре Склифосовского.

Напомним, Колесников на протяжении шести лет вел телепрограмму "Фазенда" на Первом – параллельно выступал на сцене МХТ имени Чехова. На счету Сергея не один десяток кинокартин и телесериалов.

Источник: Telegram-канал "Известий" ✓ Надежный источник
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