"Крым ваш": украинцы подло подставили Кудрявцеву

"Крым ваш": украинцы подло подставили Кудрявцеву
Фото: кадр "Секрет на миллион", НТВ
Звезда сделала громкое заявление о мире

Знаменитость Лера Кудрявцева опубликовала в своих соцсетях разговор с украинцем по телефону. Неизвестный мужчина сам позвонил звезде, чтобы предупредить о якобы подозрительных списаниях с ее счета в пользу ВСУ. 

Телеведущая однако на уловку не попалась. Она решила вывести собеседника на чистую воду с помощью хитрого трюка – задала вопрос о принадлежности Крымского полуострова определенной стране. 

"Покамест Крым ваш", – ответил ей неизвестный. 

На это Кудрявцева попросила его пояснить слова, и мужчина стал утверждать, что в ближайшем будущем Украина обязательно вернет Крым обратно.

Такое заявление рассмешило знаменитость, однако она не стала резко реагировать на попытку обмана. Вместо этого ведущая назвала соеседника "моей птичкой", а тот назвал ее голос "приятным". 

"Ребят, давайте так: миру мир во всем мире, ладно?", – обратилась она к нему.

В ответ мужчина с ней согласился и поблагодарил, на этом их разговор завершился. 

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