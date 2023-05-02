"Дай ему Бог здоровья": Газманову вынесли страшный вердикт

"Дай ему Бог здоровья": Газманову вынесли страшный вердикт
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не комментирует произошедшее

Известный российский певец Олег Газманов в 71 год активно продолжает гастролировать и выступать со своими композициями. Артисту удается выглядеть на десятки лет моложе, поскольку он старается уделять внимание своей физической форме. Однако умственная, по словам коллег, страдает. По крайней мере такого мнения придерживается Татьяна Лазарева*, которая не скрывает своей неприязни к знаменитости.

Недавно она сделала в его адрес резкий выпад, назвав Газманова "популярным в узких кругах". Такую реакцию у нее, вероятно, вызывает политическая позиция певца и отношение к СВО. Юмористка же не скрывает, что стоит на другой стороне баррикад. 

Лазарева* не гнушается выносить Газманову страшные вердикты о его умственных характеристиках. Она утверждает, что от интеллекта у артиста давно ничего не осталось.

"Дай ему Бог здоровья, и еще желательно ума. Это уже не про него", – выпаливает знаменитость.

Сам певец никак не реагирует на скандальные заявления своих бывших коллег по шоу-бизнесу.

*признана иноагентом
Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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