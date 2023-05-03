Переменившая взгляды Ходченкова спешно покинула Россию

Переменившая взгляды Ходченкова спешно покинула Россию
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлане комфортнее на чужбине

Серьезные перемены наступили в жизни знаменитой российской актрисы Светланы Ходченковой. В информационном пространстве поползли слухи о том, что девушка рассталась с очередным возлюбленным. Теперь также пишут, что она покинула Россию в гордом одиночестве.

Сплетники утверждают, что переживающая из-за разрыва с любимым человеком знаменитость резко изменила взгляды на жизнь и справедливо рассудила, что за границу лучше отправиться одной и восстановить там разбитое сердце.

Где конкретно отдыхает Светлана, пока неизвестно. Судя по красочным фотографиям, появившимся в социальных сетях, красотка выбрала для отпуска один из тропических курортов. Под лучами яркого солнца проще залечить любовные романы.

Впрочем, все рассуждения о личной жизни Ходченковой остаются на уровне слухов. О новом романе начали судачить после того, как красотка появилась на светском мероприятии в компании молодого человека. Однако мужчина мастерски скрывал свое лицо, и репортеры не смогли его опознать. Спустя некоторое время Светлана снова стала ходить на тусовки в одиночестве.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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