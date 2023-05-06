Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Разговоры вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не утихают. По слухам, знаменитая российская певица может появиться на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина, которые состоятся сегодня, 6 мая, на Троекуровском кладбище. Своим мнением по поводу персоны Аллы Борисовны поделился известный певец Александр Буйнов.
Многие в нашей стране ждут появления исполнительницы хитов "Сильная женщина", "Арлекино", "Миллион алых роз" и других на погосте в Москве. Известно, что Юдашкин и Пугачева были очень близки, в свое время певица стала настоящей музой для модельера. На этом фоне снова обсуждают бегство артистки за рубеж и ее отношение к России.
Как подчеркнул Александр Буйнов, знаменитость навсегда останется одной из ярчайших звезд отечественной эстрады. По мнению певца, за годы творчества Пугачева сумела достичь небывалых высот и стала чуть ли не "неприкосновенной".
Исполнитель хита "Пустой бамбук" также раскрыл секрет успеха экс-примадонны. По мнению Буйнова, все дело в блестящем актерском образовании. Во времена творческого пика Пугачевой образование играло огромную роль. Алла Борисовна стала настоящим профессионалом и поэтому сумела покорить музыкальный Олимп Советская Союза и России. Буйнов до сих пор с большим уважением относится к артистке.
Незалежные пошли на психологическую атаку
В Германии все чаще критикуют действия киевского режима