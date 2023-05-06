Буйнов раскрыл секрет успеха Пугачевой в России

Буйнов раскрыл секрет успеха Пугачевой в России
Александр Буйнов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неоднозначное поведение певицы не смущает Александра

Разговоры вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не утихают. По слухам, знаменитая российская певица может появиться на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина, которые состоятся сегодня, 6 мая, на Троекуровском кладбище. Своим мнением по поводу персоны Аллы Борисовны поделился известный певец Александр Буйнов.

Многие в нашей стране ждут появления исполнительницы хитов "Сильная женщина", "Арлекино", "Миллион алых роз" и других на погосте в Москве. Известно, что Юдашкин и Пугачева были очень близки, в свое время певица стала настоящей музой для модельера. На этом фоне снова обсуждают бегство артистки за рубеж и ее отношение к России.

Как подчеркнул Александр Буйнов, знаменитость навсегда останется одной из ярчайших звезд отечественной эстрады. По мнению певца, за годы творчества Пугачева сумела достичь небывалых высот и стала чуть ли не "неприкосновенной".

Исполнитель хита "Пустой бамбук" также раскрыл секрет успеха экс-примадонны. По мнению Буйнова, все дело в блестящем актерском образовании. Во времена творческого пика Пугачевой образование играло огромную роль. Алла Борисовна стала настоящим профессионалом и поэтому сумела покорить музыкальный Олимп Советская Союза и России. Буйнов до сих пор с большим уважением относится к артистке.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Украинские боевики нашли оригинальный способ "устрашить" российские войска

Незалежные пошли на психологическую атаку

В бундестаге поставили на место Зеленского

В Германии все чаще критикуют действия киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей