Буйнов раскрыл секрет успеха Пугачевой в России

Неоднозначное поведение певицы не смущает Александра

Разговоры вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не утихают. По слухам, знаменитая российская певица может появиться на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина, которые состоятся сегодня, 6 мая, на Троекуровском кладбище. Своим мнением по поводу персоны Аллы Борисовны поделился известный певец Александр Буйнов.



Многие в нашей стране ждут появления исполнительницы хитов "Сильная женщина", "Арлекино", "Миллион алых роз" и других на погосте в Москве. Известно, что Юдашкин и Пугачева были очень близки, в свое время певица стала настоящей музой для модельера. На этом фоне снова обсуждают бегство артистки за рубеж и ее отношение к России.



Как подчеркнул Александр Буйнов, знаменитость навсегда останется одной из ярчайших звезд отечественной эстрады. По мнению певца, за годы творчества Пугачева сумела достичь небывалых высот и стала чуть ли не "неприкосновенной".



Исполнитель хита "Пустой бамбук" также раскрыл секрет успеха экс-примадонны. По мнению Буйнова, все дело в блестящем актерском образовании. Во времена творческого пика Пугачевой образование играло огромную роль. Алла Борисовна стала настоящим профессионалом и поэтому сумела покорить музыкальный Олимп Советская Союза и России. Буйнов до сих пор с большим уважением относится к артистке.

