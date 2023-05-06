Как живой: фото Юдашкина в гробу удивило народ

Как живой: фото Юдашкина в гробу удивило народ
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди пришли проститься с кутюрье

Сегодня, 6 мая, последний покой обрел знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин. Любимца публики и выдающегося деятеля искусств похоронили на престижном Троекуровском кладбище. Журналистам удалось заснять тело покойного в гробу.

Отмечается, что проводы в последний путь были организованы на самом высоком уровне. Специально для тела Юдашкина был подготовлен эксклюзивный гроб. Траурную церемонию посетили многие именитые представители культурной сферы. Главной звездой мероприятия стала Алла Пугачева, которая специально прилетела из Израиля, чтобы попрощаться с любимым модельером.

Посетители похорон отмечают, что после смерти Юдашкин выглядел удивительно молодым и умиротворенным. Гроб с телом знаменитости утопал в горах цветов.

Фото: соцсети

"А Юдашкин-то, как живой. Красивый и такой молодой", – был слышен шепот в зале.

Смерть настигла знаменитость после нескольких лет тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Юдашкин до последнего не опускал руки и старался жить полноценной жизнью, насколько это было возможно. Кутюрье всегда окружали преданные друзья и любящая семья. Его уход стал большим горем для родных и близких.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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