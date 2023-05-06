Пугачеву засекли в Москве – видео

Пугачеву засекли в Москве – видео
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка вернулась в Россию

После скандального отъезда знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой за рубеж к ее персоне приковано повышенное внимание. Сегодня, 6 мая, бывшая примадонна отечественной эстрады появилась в Москве. Кадры с Аллой Борисовной разлетелись по социальным сетям.

Покинуть теплое израильское гнездышко певицу заставили трагические события. Сегодня, 6 мая, Москва прощается с выдающимся модельером Валентином Юдашкиным. Легенда культурной жизни России скончался из-за тяжелого онкологического заболевания.

В свое время Алла Пугачева была настоящей музой Юдашкина. Знаменитости крепко дружили и поддерживали друг друга в тяжелых ситуациях. Смерть Валентина стала страшным ударом для Аллы Борисовны. Певица не могла пропустить печальные мероприятия и явилась на Троекуровское кладбище.



На проводы кутюрье в последний путь певица приехала в траурном наряде. Пугачева надела черное пальто и стильную черную шляпку. Артистку окружала целая свита приближенных людей. Журналистов не подпустили и на пушечный выстрел. Пугачеву провели в зал прощания через отдельный вход.

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