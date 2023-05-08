Пугачеву обокрали на похоронах Юдашкина – соцсети

Пугачеву обокрали на похоронах Юдашкина – соцсети
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, примадонна лишилась дорогого аксессуара

В информационном пространстве появились любопытные сведения о том, что у бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой якобы украли весьма дорогую вещицу. По некоторым данным, российскую певицу обокрали прямо во время траурной церемонии, посвященной прощанию со знаменитым модельером Валентином Юдашкиным.

В социальных сетях пишут, что Алла Борисовна лишилась дорогущих часов Hublot, которые ей презентовали на день рождения. Издание "Экспресс газета" утверждает, что есть некие сведения, согласно которым Пугачева уже обратилась к стражам порядка с просьбой разобраться в преступлении и найти воришку.

"Сенсационная" новость быстро завирусилась и получила большой резонанс. Особенно необычным инцидент выглядел на фоне того, как Пугачеву встречали на погосте. К экс-примадонне никого не подпускали, Алла Борисовна перемещалась в окружении доблестных помощников-телохранителей.

Позже стало известно, что информация о краже не получила официальное подтверждение. Однако по социальным сетям продолжают распространяться слухи. Сама Алла Пугачева никак не прокомментировала ситуацию: певица не стала опровергать или подтверждать сообщения, появившиеся в прессе.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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