"Тревожный звоночек": на первом видео Костомарова обнаружили зашифрованное послание

Спортсмен вышел на связь с поклонниками

Знаменитый российский спортсмен Роман Костомаров несколько дней назад впервые вышел на связь после ампутации конечностей. Видеоролик с обращением фигуриста произвел настоящий фурор в социальных сетях. Своим мнением по поводу ролика поделилась опытный психолог Александра Миллер.



Эксперт обратила внимание на важные детали трогательного заявления Костомарова. Психолог подчеркнула, что по внешности Романа и его мимике можно определить, что сейчас переживает знаменитый спортсмен.



Миллер отметила, что потухший взгляд и общее упадническое настроение – абсолютная норма для положения, в котором оказался фигурист. "Тревожным звоночком" была бы ситуация, при которой Костомаров вел бы себя излишне оптимистично и воодушевленно.

"Если бы Роман был воодушевлен, с боевым настроем, то стоило бить тревогу, это было бы странно видеть", – отметил эксперт.

Психолог добавила, что фигурист переживает очень тяжелый период своей жизни, так как судьба не оставила ему выбор и лишила самого дорогого – возможности на все 100% управлять своим телом.

