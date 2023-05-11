Костомарова тайно выписали и отправили лечиться в Германию - СМИ

Костомарова тайно выписали и отправили лечиться в Германию - СМИ
Роман Костомаров. Фото: t.me/ladysmedia
Спортсмен выложит не один миллион за искусственные конечности

Вероятно, протезирование фигуристу Роману Костомарову проведут за пределами России. СМИ узнали, что тот уже выписался из больницы и проходит реабилитацию в одной из зарубежных клиник после четырехмесячного лечения в "Коммунарке".

В самой "Коммунарке" не знают, где ныне лечится прославленный фигурист. Либо в ФРГ, либо в Израиле. Выписали спортсмена тихо, не придавая событию огласки. 

"МК" считает, что спортсмен лечится в Германии. Именно немецкие специалисты прилетали в Россию, чтобы проконсультировать коллег из России.

Протезирование конечностей за рубежом обойдется Роману не в одну сотню миллионов. Операция будет достаточно опасной на фоне перенесенной пневмонии, сепсиса, тромбов и инсульта. Остается только надеяться на лучшее.

Ранее психолог оценила состояние Романа по одному ролику.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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