Костомарова тайно выписали и отправили лечиться в Германию - СМИ

Спортсмен выложит не один миллион за искусственные конечности

Вероятно, протезирование фигуристу Роману Костомарову проведут за пределами России. СМИ узнали, что тот уже выписался из больницы и проходит реабилитацию в одной из зарубежных клиник после четырехмесячного лечения в "Коммунарке".

В самой "Коммунарке" не знают, где ныне лечится прославленный фигурист. Либо в ФРГ, либо в Израиле. Выписали спортсмена тихо, не придавая событию огласки.

"МК" считает, что спортсмен лечится в Германии. Именно немецкие специалисты прилетали в Россию, чтобы проконсультировать коллег из России.

Протезирование конечностей за рубежом обойдется Роману не в одну сотню миллионов. Операция будет достаточно опасной на фоне перенесенной пневмонии, сепсиса, тромбов и инсульта. Остается только надеяться на лучшее.

Ранее психолог оценила состояние Романа по одному ролику.