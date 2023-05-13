Артист не появляется на публике с прошлого года

Знаменитый российский музыкант Владимир Кузьмин в свое время был настоящим любимцем публики. Неоспоримый творческий талант приковывал к гитаристу внимание миллионов зрителей. Однако внезапно Кузьмин пропал со всех радаров. Тайну его исчезновения попыталась раскрыть Лайма Вайкуле.



Стоит отметить, что после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима Вайкуле начала выступать с резких антироссийских позиций. Теперь артистка регулярно подогревает интерес к собственной персоне за счет резонансных высказываний.



По мнению Вайкуле, Кузьмин всегда был приятным мужчиной и собеседником. Его внезапное исчезновение озадачило Лайму. Впрочем, артистка предполагает, что причиной тому стали пагубные привычки. Вайкуле утверждает, что Кузьмин всегда любил приложиться к бутылке и не является сторонником здорового образа жизни.

"Может, он устал, может, выпивает", – объявила певица в социальных сетях.

Как известно, последний раз Кузьмин общался с фанатами летом прошлого года. Теперь он перестал появляться на публике.

