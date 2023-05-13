Валерий все еще пытается усидеть на двух стульях

После старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима многие знаменитые в России артисты встали на сторону украинских властей. Грандиозный скандал разразился после того, как прошел слушок о композиторе и певце Валерии Меладзе. Артиста уличили в произнесении украинской кричалки. Известный продюсер Юрий Бардаш знает, каким образом нужно "покарать" за такой поступок.



Стоит отметить, что Меладзе старается избегать официальные заявления по поводу происходящего. Судя по всему, артист боится гнева публики и лишь по-тихому, без камер готов обсуждать животрепещущий вопрос. Совокупность факторов свидетельствует о том, что Валерий далеко не на стороне Москвы.



Юрий Бардаш заявил, что с персонами, подобными Меладзе, не стоит церемониться. Валерий достоин самого строгого и жестокого наказания. Продюсер подсказал жителям России, как можно разделаться с артистом.



Самая больная тема для знаменитостей – заработки. Россиянам стоит раз и навсегда принять для себя решение и прекратить посещать концерты Меладзе. Еще лучшим вариантом, по мнению продюсера, будет введение полного запрета на концертную деятельность Меладзе в нашей стране.

