Михалков потребовал закрыть Ельцин-центр

Михалков потребовал закрыть Ельцин-центр
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Режиссер считает современный музей местом извращения истории России

Российский киномэтр Никита Михалков призвал власти закрыть "Ельцин-центр", заявив, что площадка развращает молодые умы.

В ходе выступления на сессии "Бесогона" Михалков заявил, что его, как посетителя музея, воздвигнутого в честь первого президента России, заставляют поверить в то, что история страны в определенный период – это "мерзость", а тяжелейшие 1990-е годы якобы сделали россиян счастливыми.

По словам режиссера, России необходим "честный" музей современной истории. Детям же, приходящим в "Ельцин-центр", первым делом показывают извращенную мультипликацию об истории страны, которая состояла сплошь из "грязи, предательства и рабства". А светочем демократии вдруг оказался покойный Ельцин, который, по задумке основателей музея, пришел и все поменял в лучшую сторону.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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