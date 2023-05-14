Михалков потребовал закрыть Ельцин-центр

Режиссер считает современный музей местом извращения истории России

Российский киномэтр Никита Михалков призвал власти закрыть "Ельцин-центр", заявив, что площадка развращает молодые умы.

В ходе выступления на сессии "Бесогона" Михалков заявил, что его, как посетителя музея, воздвигнутого в честь первого президента России, заставляют поверить в то, что история страны в определенный период – это "мерзость", а тяжелейшие 1990-е годы якобы сделали россиян счастливыми.

По словам режиссера, России необходим "честный" музей современной истории. Детям же, приходящим в "Ельцин-центр", первым делом показывают извращенную мультипликацию об истории страны, которая состояла сплошь из "грязи, предательства и рабства". А светочем демократии вдруг оказался покойный Ельцин, который, по задумке основателей музея, пришел и все поменял в лучшую сторону.